Accord politique sur le soutien aux centrales au gaz

Il y a urgence. Pour faire face à la sortie du nucléaire, il faut lancer en 2021 au plus tard les enchères nécessaires pour que la Belgique dispose de suffisamment de moyens de production d'électricité. Des enchères auxquelles pourront participer à la fois des centrales au gaz existantes, qui ne sont pas suffisamment rentables sans soutien, et de nouveaux projets, qui ont besoin d'un soutien pour se concrétiser.

Le Parlement a donc repris la main. Le député Michel De Maegd (MR) avait déposé une résolution qui prévoyait la facturation de ces coûts via une surcharge dans les tarifs d'Elia. Le texte a fait l'objet d'intenses négociations avec tous les partis, à l'exclusion du PTB et du Vlaams Belang, et a fortement évolué. Résultat: il a pu obtenir un large accord politique, et devrait être voté ce mercredi après-midi.