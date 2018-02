Alegro, pour connecter les réseaux électriques belge et allemand

Deux chantiers ont débuté en parallèle, il y a un peu plus d’un mois, dans le cadre du projet Alegro: à Lixhe, sur le territoire de la commune de Visé, et à Raeren, le long de la frontière allemande. Si la Belgique a déjà des interconnexions électriques avec la France, les Pays-Bas et bientôt, le Royaume-Uni, il n’en existait jusqu’ici aucune avec l’Allemagne, si l’on exclut celle qui avait été construite durant la Seconde guerre mondiale, et démantelée peu après.