Année record pour le photovoltaïque belge, la Wallonie mauvaise élève

Les données annuelles d’installations photovoltaïques publiées par l’Observatoire photovoltaïque, lui-même géré par l’APERe (l'ASBL de promotion des énergies renouvelables), sont clairement positives. Le secteur a la cote en Belgique, avec un record de 1 GWc (GigaWatt crête ) installé à l'échelle nationale l'an dernier. Au total, le parc photovoltaïque compte désormais 6 GWc (6.036 MWc) et fournit plus de 6% de la consommation d'électricité des Belges, représentant 30% de l'équivalent de la consommation des logements (3.500 kWh/an par ménage).

La Wallonie en décrochage

Si les objectifs au niveau national sont principalement atteints grâce à la Flandre et ses 800 MWc installés en 2020, c'est à Bruxelles que l'on retrouve la plus forte hausse de l'intérêt pour le solaire photovoltaïque. Les nouvelles installations dans la capitale ont augmenté de 25% par rapport à 2019, dépassant les 50 MWc, et signant également un record.