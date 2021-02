BASF fait une croix sur sa nouvelle centrale au gaz à Anvers

Le groupe chimique BASF, un des plus gros consommateurs d’énergie dans notre pays, ne va donc pas construire lui-même une nouvelle grande centrale au gaz. L’entreprise chimique s’était alliée au groupe énergétique Engie pour ériger sur le site chimique à Anvers une centrale électrique au gaz de 850 mégawatts (MW), soit environ autant que les centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2 réunies . Le projet représentait un investissement de quelque 400 millions d’euros . À travers cette centrale, BASF et Engie entendaient bénéficier des subsides publics visant à permettre à notre pays de disposer d’une capacité énergétique suffisante lorsque les centrales nucléaires fermeront en 2025. Mais BASF se retire du projet, comme l’a appris notre rédaction.

«En concertation avec le siège à Ludwigshafen, nous avons décidé que ce projet n’était plus prioritaire», déclare la porte-parole de l’entreprise, Fanny Heyndrickx. «Bien que notre site se prête bien à la construction d’une centrale au gaz, l e ‘business case’ s’est révélé en définitive trop négatif . L’environnement économique est incertain. Le mécanisme de soutien ne fait pas apparaître clairement les compensations que l’on peut espérer des pouvoirs publics. Par ailleurs, notre entreprise veut investir dans l’énergie renouvelable et s’assurer que la croissance de notre production d’ici 2030 n’entraînera pas d’émissions de CO2 supplémentaires. En construisant une nouvelle centrale au gaz, nous n’aurions pas pu atteindre cet objectif.»

Aide publique

L’objectif du gouvernement est d’attribuer aux enchères, en octobre prochain, une aide publique en vue de développer un nouveau site de production. Plus nombreux seront les candidats à la construction de centrales au gaz, plus vive sera la compétition et plus bas sera le montant de subsides à débourser. Selon l’estimation la plus récente de la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), les subsides coûteront jusqu’à 253 millions d’euros par an.