Bagarre entre Elia et le régulateur autour du gestionnaire de réseau allemand 50Hertz

La Creg, le régulateur fédéral de l’électricité et du gaz, estime qu’il y a subside croisé dans l’opération de rachat par Elia de 20% de plus dans 50Hertz. Ce que le gestionnaire du réseau à haute tension belge conteste.

La Creg comme Elia sont très discrets sur le conflit qui les oppose. C’est une question parlementaire posée par Jean-Marc Nollet (Ecolo) à la ministre de l’Énergie Marie-Christine Marghem (MR) qui nous a permis d’apprendre que le régulateur fédéral de l’énergie juge qu’il y a un problème dans la façon dont Elia veut comptabiliser les charges de financement liées à l’emprunt d’1 milliard d’euros qu’il a fait pour accroître sa participation dans le réseau allemand 50Hertz de 60 à 80%.

"Plus globalement, ce dossier pose aussi la question de la multiplicité des activités des gestionnaires de réseau." Jean-Marc Nollet Député Ecolo

Un dossier que le député Ecolo suit de près. "Il ne peut être question de répercussion de cette opération sur les tarifs, commente Jean-Marc Nollet. La Creg – et si pas, la ministre – doit garantir qu’il n’y aura aucune répercussion sur la facture des clients, qu’ils soient particuliers ou entreprises. Et plus globalement, ce dossier pose la question de principe de la multiplicité des activités des gestionnaires de réseau. Il est temps de mieux baliser ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas. Les communes ont-elles bien conscience de ce qui est fait de leur argent?"

La ministre de l’Énergie a demandé à la Creg d’examiner le dossier. Le gestionnaire de réseau a un peu traîné pour répondre, au point que le régulateur songeait à entamer une procédure d’amende administrative pour non-communication des informations sollicitées. Mais la Creg a fini par recevoir les informations nécessaires. Et elle a informé la ministre qu’elle estime que la proposition d’Elia, qui est d’imputer à ses activités non régulées les charges de l’emprunt d’1 milliard consenti pour cette opération, consiste en un subside croisé entre activités régulées et non régulées, au détriment du consommateur belge. "Cette question de subsides croisés dépasse en fait le cas de l’opération sur 50Hertz. C’est une discussion que nous avons depuis plus d’un an avec Elia", nous explique la Creg, sans vouloir entrer davantage dans les détails.

"Contrairement à ce qui se pratiquait depuis plusieurs années, Elia alloue les nouveaux emprunts – à savoir la source de financement la moins coûteuse – aux seules activités non régulées, affirme un spécialiste de la régulation. Elia change donc les règles du jeu en cours de route. Comme cet emprunt s’est fait à des conditions très favorables, cela revient à laisser à charge des activités régulées, et donc du consommateur belge, des coûts plus élevés." Elia a effectivement financé le rachat des 20% de 50Hertz à des conditions intéressantes: 1,5% pour 300 millions sur 10 ans, et 2,75% pour les 700 millions restants levés via un emprunt hybride perpétuel.

Elia conteste

Mais Elia conteste le raisonnement du régulateur, et le fait qu’il y ait eu pratique constante en la matière. "C’est la première fois que nous faisons un emprunt dédicacé pour financer des activités non régulées. Avant, il y a eu différents cas de figure. Pour nous, le plus logique est de segmenter les choses, et de faire porter l’intégralité du coût de financement de l’opération 50Hertz uniquement par les activités non régulées", explique le gestionnaire de réseau.

La question ne concerne pas que le dossier 50Hertz. "Il y a déjà eu des discussions de ce type sur d’autres dossiers, poursuit notre expert, et c’est pour cette raison que la Creg a clairement stipulé dans sa nouvelle méthodologie tarifaire, qui servira de cadre pour fixer les tarifs des années 2020 à 2023, que le financement des activités non régulées devait être valorisé à des conditions équivalentes à celui des activités régulées."

Elia n’est pas d’accord avec cette règle, qu’elle juge trop absolue. "Autant il est légitime que la Creg s’assure que les deux mondes, régulé et non régulé, soient hermétiques, autant elle excède son pouvoir en déterminant les modes de financement auxquels nous devrions recourir pour financer nos activités non régulées." Elia a dès lors introduit durant l’été un recours en annulation contre cette disposition de la méthodologie tarifaire devant la Cour des marchés à Bruxelles.