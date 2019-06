Beaucoup d'embûches pour le méga-projet de centrales au gaz

Des quatre centrales au gaz projetées par BTK, une seule pourrait se construire sans trop d’embûches, apprend L’Echo – et encore, puisque cette première centrale est en concurrence avec un projet d’Electrabel. Pour les autres, les embûches sont de taille: il faut construire des lignes à haute tension, installer de nouvelles canalisations de gaz et décrocher les permis nécessaires.

Il y a d’abord Qatargas qui a qualifié jeudi d’"incorrectes et trompeuses" les affirmations de Marc Segers, démentant tout lien avec BTK comme avec Marc Segers. Ce dernier persiste: il n’est qu’un des associés, qui ne traite pas en ligne directe avec le Qatar, et BTK est le holding de tête, la société opérationnelle étant EG Luxembourg. Il est donc possible que Qatargas ne connaisse ni le nom de BTK, ni le sien, affirme Marc Segers, mais la société publique qatarie est bel et bien partie intégrante du projet. "À partir de 2022, date de mise en service de notre première centrale, Qatargas sera notre seul fournisseur de gaz à Zeebruges" déclare-t-il.