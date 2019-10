Bionerga investit 30 millions d'euros dans le tri et le recyclage des déchets

L'entreprise limbourgeoise responsable du traitement des déchets ménagers, qu'elle transforme en chaleur et en électricité, va désormais les trier et les recycler.

Bionerga, l'entreprise responsable du traitement des déchets ménagers dans le Limbourg, va désormais les trier et les recycler. La société veut aussi récupérer de l'énergie grâce à la biomasse et aux réseaux de chaleur. Trente millions d'euros ont été investis au total et une trentaine d'emplois devraient être créés, a-t-elle fait savoir samedi.