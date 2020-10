BlackRock entre en force dans le renouvelable belge

Par l'intermédiaire de son fonds Global Renewable Power III (GRP III), le gestionnaire d'actifs américain BlackRock vient de faire son entrée sur le marché belge de la transition énergétique . La cible de cet investissement est l'entreprise louvaniste WindVision, spécialisée dans le développement de projets éoliens et solaires en Belgique, en France et en Espagne, qui compte aujourd'hui 200 MW installés.

Le fonds acquiert ici 100% du capital de WindVision avec pour objectif de pérenniser les activités de la société fondée en 2002 et d'accélérer sa croissance . Côté management, rien ne change. Les équipes restent en place alors que BlackRock entend apporter son réseau financier à sa nouvelle propriété afin de lui permettre de devenir "un grand acteur européen". Se disant très enthousiaste, le CEO de WindVision, Simon Neerinckx a déclaré: "Les membres de BlackRock ont l'esprit d'entreprise et partagent notre vision d'une économie sans carbone. Cette culture d'entreprise correspond à la nôtre et nous permettra de réaliser nos ambitions, tout en restant fidèles à nos valeurs fondamentales."

Le renouvelable belge dans le viseur

L'objectif fixé à WindVision est d'ajouter la casquette d'exploitant à celle de développeur de projets et de pousser les capacités installées à 100 à 150 MW par an. Pour la suite, BlackRock lorgne des opportunités de taille conséquente, ce qui n'est pas chose aisée dans le marché belge.

"Le fonds a l'habitude d'investir par tranches de 200 à 300 millions d'euros par entreprise parce que c'est comme cela que l'on peut assurer la croissance de nos partenaires et la diversification de notre portefeuille", explique Stéphane Tétot. Or, en Belgique, les acteurs de taille moyenne dans le renouvelable se font plus rares. "A part dans l'éolien terrestre et maritime, les projets sont souvent de petite taille, ce qui sort du cadre de notre politique d'investissement", conclut Stéphane Tétot.