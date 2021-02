Boom des commandes de mazout en raison du gel et du télétravail

Ce lundi, les commandes de mazout de chauffage ont explosé auprès des négociants, déclare leur fédération. Le télétravail et la météo poussent les ménages à passer commande.

«Chez nos membres, le téléphone sonne sans arrêt», souligne Johan Mattart, directeur général de la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants. «Lundi matin, nous avons reçu en quelques heures des commandes pour toute une semaine. Tout le monde est sur le pont.»

Johan Mattart fait remarquer que la pandémie contraint de nombreuses personnes à travailler chez elles , où elles veulent être au chaud pendant la journée. «Les gens prévoient une période de gel prolongée et veulent l’anticiper. Ce sont surtout les ménages équipés d’une petite citerne qui craignent de tomber à court de mazout.»

Dérogation temporaire

Pour pouvoir servir les clients rapidement, la fédération des négociants en carburants demande au cabinet du ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, d’accorder aux chauffeurs une dérogation temporaire pour les temps de conduite et de repos. «Nos membres doivent respecter les mêmes temps de conduite et de repos que les chauffeurs actifs dans le transport international, alors qu’ils passent plus de temps en dehors du camion qu’au volant de leur véhicule. Nos chauffeurs n’effectuent que de petites tournées sur le plan géographique», poursuit Johan Mattart.