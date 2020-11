Boucle du Hainaut: le chemin de croix d'Elia pour l'acceptation du public

Après les expériences mouvementées de Stévin, maillon clé du réseau qui a failli ne pas être prêt à temps pour cause de difficultés de permis, et le projet Ventilus en Flandre occidentale, censé relier Stévin à Avelgem afin de rapatrier l'électricité produite en mer du Nord, c'est au tour de la Boucle du Hainaut de faire des émules.

Ce projet mené par Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité du pays, consiste en la réalisation d’une nouvelle liaison électrique aérienne d’un niveau de tension de 380 kV et d’une capacité de transport de 6 GW entre les postes d’Avelgem et de Courcelles. Pour ce faire, un corridor de 84,8 km qui traverse 14 communes du Hainaut sera proposé par Elia à la région afin de modifier les plans de secteur .

Naturellement, un projet de cette ampleur - il représente 500 millions d'euros d'investissement - s'accompagne d'une modification significative du paysage pour la province concernée et, par conséquent, des inquiétudes des riverains et des élus locaux .

Fin de la période d'avis

Aussi, Elia, qui assure avoir tiré les leçons des expériences précédentes, a entamé le (long) processus que suppose la réalisation du projet par une première "période d'avis" ayant pour but de récolter les suggestions et remarques des riverains et des autorités locales . Initiée en septembre dernier, cette phase a rencontré une opposition, parfois farouche, des habitants des communes concernées .

"Nous avions initialement programmé une soixantaine de présentations et de permanences physiques dans les communes concernées par la Boucle du Hainaut", nous explique Mélanie Laroche, chargée de communication pour le projet chez Elia. Seulement, l'expérience d'une présentation s'étant soldée par des menaces verbales et des tentatives d'atteintes physiques dans la commune d'Ecaussinnes a contraint le gestionnaire du réseau à changer son fusil d'épaules . "Après cet incident, nous avons réfléchi à l'organisation du dialogue. 26 présentations ont bien eu lieu, mais les permanences physiques ont toutes été remplacées par des permanences téléphoniques", indique Mélanie Laroche.

Long processus

Avant le premier coup de pioche, il faudra attendre 2025. "Nous venons seulement de clôturer les deux premiers mois d'une procédure de six ans", pointe Mélanie Laroche. Et pour les étapes à venir, Elia insiste sur le rôle qui sera joué par le public. "La période d'avis désormais terminée, l'ensemble des suggestions et remarques que nous avons reçues sont en train d'être collationnées avant d'être transmises à un bureau d'étude indépendant qui sera désigné par le gouvernement wallon afin d'analyser l'ensemble du dossier. Suite à cela, un rapport sera présenté au gouvernement et une deuxième enquête publique sera alors initiée. C'est sur cette base qu'une décision sur le plan de secteur sera prise", détaille Mélanie Laroche.