Brico se lance dans la location de panneaux solaires en Belgique

L'entame de la location se déroule en ligne. Le site de Brico dispose d'un simulateur qui va évaluer le coût de l'installation et les économies potentielles à long terme en fonction de la taille, de l'adresse, de l'orientation et du type de toit de l'habitation, du nombre d'occupants et de la consommation annuelle. Deux formules sont proposées, qui incluent l'installation et l'entretien des panneaux ainsi qu'une assurance.