Brugel se trouve un président et nomme une administratrice

Brugel, le régulateur bruxellois de l’électricité et du gaz, a nommé Thibaut Georgin comme président de son conseil d'administration pour une durée de cinq ans. Une administratrice, Ihsane Haouach, a également été désignée.

Après une longue et fastidieuse période de recherche et plusieurs appels à candidatures, Brugel, le régulateur bruxellois de l'électricité et du gaz, complète enfin son conseil d'administration. L’entrée en service des nouveaux membres, qui était initialement attendue pour la mi-janvier, se faisait en effet pressante, le CA fonctionnant jusqu'ici avec trois administrateurs sur cinq, soit le quorum requis par le gouvernement.