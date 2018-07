CMI se lance dans le stockage d'électricité

Les travaux s’achèvent, au siège de CMI , à Seraing. Pas moins de 2 MWc de panneaux solaires ont été installés sur les halls industriels, mais aussi sur des ombrières de parking. "Une question de visibilité", confie spontanément Régis Frankard, président de la nouvelle business unit energy storage de CMI. Ces panneaux vont être connectés à un parc de batteries de plus de 3 MWh ainsi qu’à un système de gestion de l’énergie développé par l’ ULiège , qui décidera si l’électricité produite doit être consommée, stockée ou envoyée sur le réseau, en fonction de l’état des batteries, du coût de l’électricité ou des prévisions météo.

L’objectif de la société belge de maintenance et d’ingénierie en développant ce projet, baptisé Miris? "Disposer d’une installation pilote grandeur nature qui soit à la fois une vitrine et un outil de test", répond Jean-Michel Gheerardts, président de CMI Energy.

Le projet Miris, c’est un investissement de près de 10 millions d’euros, qui doit être à la fois une vitrine et un outil de test pour CMI.

Car CMI a décidé de faire du stockage d’électricité un nouveau business. Et il est plutôt ambitieux dans ce domaine. "Quand nous avons développé le solaire, nous sommes passés en quatre ans de zéro à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Notre objectif est d’atteindre assez vite un niveau similaire", indique Jean-Luc Maurange, qui a succédé à Bernard Serin comme CEO de CMI au début de l’année.

La pièce manquante du puzzle

"Quand je fais de la veille de marché, il est clair que le stockage par batterie est la pièce manquante du puzzle dans la transition énergétique", explique Yoshie Yonekura, marketing & business development manager chez CMI. Un sujet qu’elle a eu l’occasion de présenter à Bernard Serin en mars 2016, lors du comité de développement mis en place pour promouvoir l’innovation, organisé tous les trois mois. "Une fois la présentation terminée, Bernard Serin s’est tourné vers les présidents de secteur de l’époque et leur a demandé: ‘Que fait-on maintenant?’ En juillet, une task force était créée avec des experts internes et externes pour étudier le marché potentiel et mettre au point une stratégie de lancement", raconte Yoshie Yonekura.