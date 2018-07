CMI veut produire de l'hydrogène à Liege Airport et en faire un business

Le nom du projet? HaYrport, avec H et Y comme dans hydrogène, et à prononcer comme airport… L’objectif est d’utiliser l’électricité verte qui va être produite par les quelque 20.000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui viennent d’être installés à l’aéroport pour produire, par électrolyse, de l’hydrogène à partir d’eau. Cet hydrogène viendra alimenter la flotte de véhicules de l’aéroport, mais pas seulement. "Nous avons un projet de navettes, accepté et subsidié par le gouvernement wallon, pour connecter l’aéroport à Liège-Guillemins, explique Christina Delcourt, responsable de la communication de Liege Airport. Si ces navettes pouvaient en plus être équipées d’une pile à combustible pour rouler à l’hydrogène, et peut-être aussi être autonomes, ce serait formidable!"