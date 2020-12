Carmeuse, Engie et John Cockerill s'allient pour la capture de CO2

Un projet conjoint des trois entreprises permettra de concentrer le CO2 émis par un nouveau type de four de Carmeuse afin de le combiner à de l'hydrogène et produire du gaz renouvelable vert.

Un nouveau projet oeuvrant à la décarbonation de l'économie vient de voir le jour en Wallonie. Et c'est même une première mondiale. Ensemble, les industriels Carmeuse et John Cockerill et l'énergéticien Engie, ont mis au point un système permettant de capturer et concentrer le CO2 rejeté par un nouveau type de four du producteur de chaux Carmeuse afin de le récupérer et le combiner à de l'hydrogène, lui-même produit par l'intermédiaire d'un électrolyseur de 75 MW fournit par John Cockerill.