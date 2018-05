Clamadieu et Kocher promettent un duo efficace à la tête d'Engie

Isabelle Kocher, directeur général d’Engie, et Jean-Pierre Clamadieu, désigné vendredi président de son conseil d’administration, affirment leur souhait de former un duo efficace.

"Un quotidien français titrait ce matin ‘Clamadieu-Kocher: duel ou duo?’ Ce sera un duo, nous le souhaitons tous les deux ardemment", a déclaré Isabelle Kocher. Jean-Pierre Clamadieu a, de son côté, souligné les vertus de cette gouvernance dissociée , tout en précisant que pour qu’elle fonctionne bien, il faut que ce soit un duo. "Et je crois que nous sommes convaincus, Isabelle et moi, que nous pouvons former ce duo efficace qui portera Engie vers de nouvelles étapes de sa transformation" , a-t-il souligné.

Une grande alliance

"Aujourd’hui, Engie incarne ce leader de la transition énergétique que nous avons voulu devenir, mais notre secteur devient de plus en plus concurrentiel, et il faudra vraisemblablement nous engager dans de grands mouvements, et tenter une grande alliance dans les temps à venir", a lâché Gérard Mestrallet en guise de testament.