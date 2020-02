Clap de fin pour Isabelle Kocher chez Engie

La séparation entre l'énergéticien français et sa directrice générale actuelle, Isabelle Kocher, a été actée ce jeudi par le conseil d'administration d'Engie , a-t-on appris auprès de deux sources proches du dossier. Engie ne va donc pas renouveler le mandat de la CEO et se met à présent en quête d'un remplaçant. Une direction générale à trois têtes sera mise en place à titre intérimaire, dans l'attente de la nomination, probablement en mai, d'un nouveau dirigeant pour le géant de l'énergie.

Le pilotage opérationnel sera ainsi confié conjointement à Paulo Almirante , actuel directeur général des opérations, à la directrice financière Judith Hartmann et à Claire Waysand , secrétaire générale. Cette dernière assumant le mandat de directrice générale par intérim.

Qui pour lui succéder ?

Isabelle Kocher s'en va. C'était la seule femme dirigeante du CAC 40. Tout un symbole qui pourrait peser lourd sur la décision de son (sa) successeur(e), dans un secteur majoritairement fait d'hommes. Un profil type se détache d'ailleurs déjà: "il faut quelqu'un de loyal, avec de fortes compétences opérationnelles et une grande expérience dans la transformation de sociétés. De préférence une femme." , nous confie une source bien informée.

Deux françaises, enfin, se détachent du peloton, apprend-t-on à bonne source. L'actuelle patronne de la RATP Catherine Guillouard , qui siégeait d'ailleurs au conseil d'Engie jusqu'à l'an dernier, et Sandra Lagumina , l'ancienne directrice générale adjointe d'Engie "très appréciée des équipes" et renvoyée par Isabelle Kocher.

Les raisons de son éviction

Ingénieure de formation, Isabelle Kocher était arrivée dans le groupe Suez en 2002 pour prendre, 5 ans plus tard, la tête de la Lyonnaise des eaux. En 2011, elle grimpe encore dans l'organigramme de l'énergéticien (devenu entre-temps GDF Suez) et devient la directrice financière de l'ensemble. Isabelle Kocher a ensuite été nommée numéro 2 du groupe. Dans la foulée, l'entreprise change à nouveau de nom pour devenir Engie et, le 3 mai 2016, Isabelle Kocher est désignée, à 50 ans, directrice générale du numéro 3 mondial de l'énergie.