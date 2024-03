Colruyt: avec Korys comme actionnaire majoritaire, Virya Energy veut décoller

Parmi les sociétés-filles du holding énergétique, on retrouve les développeurs de parcs éoliens terrestres Eurowatt et Eoly, le développeur de projets solaires en Asie Constant Energy, la chaîne de stations-service et de bornes de recharge Dats 24 ainsi qu'un pôle rassemblant les projets dans l'hydrogène, Virya H2.