Colruyt se construit un empire éolien

Le dossier était en cours depuis un certain temps déjà. Korys, la société d’investissement des actionnaires de la famille fondatrice de Colruyt, a décidé de loger toutes ses activités ayant trait à l'éolien terrestre et en mer sous le même toit.

De la sorte, le holding rapproche Parkwind , le plus grand développeur belge de parcs éoliens offshore, Eurowatt , un développeur français de parcs terrestres, détenu à 52% par la riche famille et Eoly , la filiale à 100% de Colruyt pour le développement de projets éoliens terrestres en Belgique. La nouvelle entité, baptisée Virya Energy, devient donc l'organe de référence pour la production d'énergie éolienne version Colruyt.

700 millions d'euros

Le projet "Aura", tel qu'il était connu jusqu'à peu, est ainsi concrétisé et rebaptisé. Fort des quelque 700 millions d'euros de capital levés depuis plusieurs années , le nouveau holding Virya Energy, pourra compter sur l'expertise de Parkwind et Eurowatt pour continuer à installer la famille des supermarchés dans le monde de l'énergie renouvelable.

Rappelons que, à lui seul, Parkwind totalise quelque 550 MW opérationnels dans les parcs éoliens de la côte belge . "Nous détenons par ailleurs une participation majoritaire dans un projet au large de l’Irlande, et on va en construire un autre au large de l’Allemagne. Cela nous fera 1,2 gigawatt au total", nous confiait en octobre 2019 Vincent Vliebergh, le CEO de Korys.

"Les principales synergies proviendront des connaissances et du dynamisme local. On n’utilise pas exactement les mêmes turbines dans l’off et l’onshore, mais on pourra partager les connaissances technologiques et celles des marchés de l’électricité," expliquait encore Vincent Vliebergh. En outre, il soulignait alors: "Korys continuera à investir dans de jeunes sociétés et projets favorisant l’adoption des énergies renouvelables".