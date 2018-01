Comment Engie anticipe la révolution de la voiture électrique et partagée

Et si, en 2030, une part significative des voitures privées était remplacée par des véhicules électriques, partagés et autonomes? Le temps de trajet moyen à Bruxelles serait divisé par deux, et le coût du trajet allégé de 40%. Il y aurait besoin de six fois moins de places de parking, et la qualité de l’air serait drastiquement améliorée.