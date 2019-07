Comment l'aéroport de Liège veut réduire son impact environnemental

3.683 panneaux photovoltaïques ont déjà été installés sur les toits des bâtiments de l’aéroport de Liège. Un nombre qui va doubler d’ici le printemps 2020 , avec l’installation de panneaux sur deux bâtiments en construction. Le terminal passagers devrait suivre dans un troisième temps. Le bâtiment administratif est déjà équipé de sondes géothermiques, et une installation de cogénération, qui produit de la chaleur et du froid à partir de gaz, a été installée sur le site. Une série de mesures ont également été prises pour diminuer la consommation énergétique, de l’isolation des bâtiments au remplacement des balises de pistes par du LED en passant par l’installation de volets automatiques pour les halls, afin de limiter les déperditions thermiques.

C’est que, comme beaucoup d’autres aéroports dans le monde, Liege Airport s’est fixé comme objectif d’atteindre la neutralité carbone. Mais il a choisi 2030 comme date butoir, alors que certains de ses homologues se donnent jusqu’en 2050 pour atteindre l’objectif. "En 2017, nos émissions de CO 2 atteignaient 4.000 tonnes, chiffre Luc Partoune, CEO de Liege Airport. Nous visons un peu moins de 1.000 tonnes en 2030 . Et ces 25% restants, nous allons les compenser, en nous inscrivant dès cette année dans un projet de reforestation en Afrique. Et d’autres projets du même type devraient suivre."

Certes, cet objectif de neutralité carbone ne concerne que les installations de l’aéroport, pas les compagnies aériennes qui décollent et atterrissent sur ses pistes. Mais il n’est pas tout à fait anecdotique: les émissions de CO2 générées par les opérations aéroportuaires sont estimées à plus de 5% du secteur de l’aviation.

20 millions d’euros pour une station d’hydrogène

Et surtout, les ambitions de Liege Airport sont plus larges, avec un projet beaucoup plus ambitieux: l’installation, en partenariat avec l’entreprise sérésienne John Cockerill (ex-CMI), d’une station de production et de distribution d’hydrogène.