Contré par le Conseil d'État sur le tarif prosumer, Henry joue l'apaisement

Le Conseil d’État a tranché en faveur de la Cwape dans le dossier wallon du tarif prosumer. Le ministre wallon de l’Énergie, Philippe Henry (Ecolo), explique vouloir trouver une "solution pacifiée et sur le long terme" à cette saga qui s’éternise.

Le couperet est tombé. Le report de cinq ans du tarif prosumer, pourtant promis dans la déclaration du gouvernement wallon, n’aura pas lieu. Le Conseil d’État a, en effet, selon Le Soir, rendu son avis sur la question et il est on ne peut plus tranché. Dans celui-ci, le Conseil d’État juge "ambigu" l’avant-projet de décret du gouvernement prévoyant notamment un report de 5 ans de l’introduction du tarif prosumer (producteur-consommateur).