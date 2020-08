Coretec lâche son indépendance pour assurer sa croissance

Un peu plus de deux ans après l’entrée à son capital de la Société régionale d'investissement de Wallonie (SRIW) et de Bewatt, l’entreprise liégeoise Coretec Energy choisit de s’adosser au groupe Blue Pearl Energy Services, une plateforme européenne spécialisée dans les métiers de l’énergie, soutenue par un fonds de la Deutsche Bank .

Coretec Energy est active depuis plus de 15 ans, principalement en Belgique dans le secteur énergétique via des solutions de cogénération d’électricité et d'optimisation des coûts de l’énergie.