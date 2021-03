Coucke veut mettre Ekopak en bourse

Après l'annonce de l'intention de cotation du Club de Bruges ce mercredi, ce n'est pas son rival Anderlecht - en proie aux difficultés financières - que Marc Coucke veut voir monter sur Euronext Brussels. Non, l' entrepreneur flamand travaille en coulisse à une opération d'introduction en bourse du spécialiste de l'épuration industrielle Ekopak , a-t-on appris à bonne source.

L'opération devrait permettre à Ekopak de lever plusieurs dizaines de millions d'euros au moins via l’émission d'actions nouvelles. Le calendrier n’est pas encore fixé mais il nous revient que l'opération devrait intervenir avant l'été ; en ce sens, Ekopak a changé adéquatement de forme juridique fin février déjà pour passer en société anonyme.

Forte croissance

Propriétaire et CEO d'Ekopak

Mais, comme toutes les entreprises ne sont pas capables ou désireuses de financer une installation d'épuration, la société créait la filiale "WaaS" l'an dernier - pour "water as a service" ou "l'eau en tant que service". La petit sœur permet aux PME de tout bonnement louer leur eau puisqu'outre la conception, la construction et la maintenance de l'installation, WaaS en assure le financement. Les entreprises ne paient dès lors qu'un prix par mètre cube en fonction de la source et de l'intensité du traitement de l'eau.