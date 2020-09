D'Ieteren Immo lance une unité de stockage de l’énergie à Kortenberg

Pour un secteur à l’empreinte écologique très lourde, le projet H2O, lancé par D'Ieteren Immo, visant à stocker l'électricité autoproduite est une première stratégique.

Depuis plusieurs années déjà, le site d’Erps-Kwerps, à mi-chemin entre Zaventem et Louvain, produit sa propre énergie verte grâce à des panneaux photovoltaïques et à une centrale de cogénération qui fournit électricité et chaleur aux nombreux bâtiments bordant la Nationale 2. "D'Ieteren Immo va maintenant plus loin et travaille avec différents experts - dont Energyville, Sunpower, Intilion, AAtechnics ou la VUB - sur un système de gestion de l'énergie qui doit nous servir de modèle à différents niveaux", insiste Paul Monville, le Managing Director de la branche immobilière de D’Ieteren.

Il ne s’agira plus de stockage ordinaire dans une vulgaire batterie, mais d’une interaction intelligente entre des piles énergétiques puissantes et sécurisées et les installations existantes, qui alimentent tout le site de Kortenberg en énergie.

Stocker? Le nerf de la guerre pour l'énergie alternative

On le sait, en matière de production d’énergie alternative, c’est le stockage qui reste le casse-tête technique et financier. "Les panneaux solaires produisent sans faire de distinction entre la demande très variable en électricité du site. Or, celle-ci est bien plus élevée en semaine que le week-end. Notre challenge était donc de pouvoir stocker le surplus de production pour l’exploiter selon nos besoins. Après des recherches approfondies, nous avons pu mettre au point une technologie plus rentable et adaptée au marché ciblé. Il s’agit concrètement de stocker l'électricité dans un conteneur de batterie dédicacé, protégé par un rack contre l’incendie", explique Lieven François, Head of Property chez D'Ieteren Immo.

C’est le système de gestion de l'énergie EMS (Energy Management System) développé par AAtechnics qui a été retenu pour cette première. Il tiendra compte de différentes variables: ensoleillement et température extérieure, prix du gaz naturel et de l'électricité - y compris les tarifs de jour et de nuit -, profils de consommation de l'ensemble du site, efficacité des installations et usure des batteries. "Cerise sur le gâteau, le système est auto-apprenant et s'adapte à l'évolution des activités sur le site", ajoute Bernard Alaerts, Property Manager chez D'Ieteren Immo.