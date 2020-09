D'où viendra l'énergie belge après 2025?

Prolongera, prolongera pas? L'avenir du nucléaire belge est sans doute la question la plus brûlante dans les sphères décisionnelles de l'énergie. Parce qu'au-delà de l'enjeu politique, il en va de la stratégie d'approvisionnement du pays à partir de 2025 . Ni plus ni moins.

Face à cette question, Engie a mandaté EnergyVille, une collaboration entre les partenaires de recherche flamands KU Leuven, Vito, imec et UHasselt, afin d'y voir plus clair et d'analyser le futur mix énergétique belge. À l'aide de scénarios et de modèles prospectifs, l'équipe de chercheurs est parvenue à se projeter au-delà de 2025 et du coup d'arrêt prévu pour le nucléaire belge, afin d'imaginer le futur de l'approvisionnement énergétique du pays.