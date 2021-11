DEME, filiale de CFE, emporte un important contrat aux États-Unis

Ce parc éolien devrait réduire les émissions de carbone de plus de deux millions de tonnes par an.

DEME se voit adjuger un important contrat. À son achèvement en 2026, le parc éolien sera le plus grand jamais construit aux États-Unis et l’un des plus grands au monde.

DEME, filiale du groupe coté CFE, a conclu, en consortium avec Prysmian, un contrat de plus de 1,1 milliard de dollars pour la construction aux États-Unis du parc éolien Coastal Virginia Offshore Wind Farm, annonce vendredi le groupe belge spécialisé notamment dans les solutions pour l'industrie de l'énergie offshore.

Ce parc devrait fournir 660.000 foyers en énergie et réduire les émissions de carbone de plus de deux millions de tonnes par an, selon DEME.

Selon DEME, il s'agit du plus important contrat d'installation d'éoliennes offshore jamais attribué aux États-Unis. Il "prévoit le transport et l'installation de 176 fondations monopiles avec des pièces de transition, trois sous-stations offshore, la protection contre l'affouillement, ainsi que la fourniture et l'installation de systèmes de câbles sous-marins d'exportation et d'interconnexion".

Opérationnel pour 2026

Le parc devrait être opérationnel en 2026 et serait alors le plus grand du pays. Le parc éolien en mer de 2,6 GW sera situé à environ 43 kilomètres aux larges de la côte de Virginia Beach.

Début octobre, DEME avait déjà annoncé participer au premier projet éolien offshore à grande échelle aux États-Unis, le Vineyard Wind 1 situé dans l'Atlantique.