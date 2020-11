Daikin va engager 380 personnes à son futur centre de Gand

Le géant japonais du chaud et froid a choisi Gand pour son nouveau centre de R&D européen: 140 millions d'euros d'investissement et un gros potentiel d'emplois.

Le groupe japonais Daikin , spécialisé dans les solutions climatiques (chauffage, froid), va construire à partir de l'an prochain un nouveau centre de Recherche et Développement européen à Gand , sur le parc scientifique de son Université (UGent). Il en ira d'un investissement de quelque 140 millions d'euros. Basée à Ostende, Daikin Europe, la tête de pont du géant Daikin Industries Ltd sur le Vieux continent, prévoit d' engager 380 personnes au nouveau centre d'ici 2025 .

Daikin Europe dispose déjà depuis 2012 d'un centre de R&D à Ostende, avec une succursale à Gand. Mais il s'y trouve désormais à l'étroit. Il a besoin "de plus de moyens, de plus de salles d'essais et de plus grandes installations équipées des technologies les plus modernes", explique-t-il dans un communiqué.