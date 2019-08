De l'électricité à coût nul pour Engie

En accordant de telles réductions, la Creg incite les opérateurs à investir dans de grands systèmes de stockage par batteries et des centrales de pompage..

La transition vers plus d’énergie renouvelable exige en effet d’accroître les capacités de stockage, mais les investissements afférents ne sont pas encore rentables actuellement. En accordant une réduction substantielle des tarifs du réseau, la Creg veut ainsi inciter les opérateurs à investir dans de grands systèmes de stockage par batteries et des centrales de pompage comme à Coo. La construction d’une nouvelle capacité de stockage donne droit à une exonération des tarifs de réseau pendant les dix premières années. Et les exploitants qui accroissent la capacité de stockage existante d’au moins 7,5% bénéficient pendant cinq ans d’une exonération de leur tarif de réseau à hauteur de 80%.