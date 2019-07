De l'hydrogène wallon aux JO de Pékin 2022

Filiale chinoise

La société de maintenance et d'ingénierie wallonne CMI, qui s'est rebaptisée John Cockerill, a décidé de se diversifier dans le stockage d'énergie et l'hydrogène début 2017. Pour ce faire, elle s'est notamment associée à un acteur chinois important dans ce domaine, dont elle a acquis 56% du capital. Et c'est cette filiale, Cockerill Jingli Hydrogen, qui vient d'être choisie pour apporter le support technique et de fabrication nécessaire à la réalisation de cet électrolyseur de 7,5 MW destiné aux JO de Pékin.