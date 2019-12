De l'intelligence artificielle pour "débrider" les éoliennes wallonnes

Dans le long chemin de la transition énergétique, le renouvelable est amené à jouer un rôle prépondérant. Seulement, l’installation de parcs éoliens, de champs de panneaux photovoltaïques et autres unités de cogénération se doit d’être accompagnée d’une adaptation des réseaux à haute et moyenne tension , afin de pouvoir bénéficier de la capacité additionnelle. C’est précisément à ce problème qu’ont choisi de s’attaquer les ingénieurs de Black Light Analytics, une spin-off de l’ULiège, en développant O-One, un algorithme permettant de prédire les risques de congestion du réseau.

"On parle de congestion lorsqu’il y a trop de courant dans une ligne électrique", schématise Damien Ernst, professeur à l’ULiège et parrain du projet. "Concrètement, en cas de congestion, toute l’électricité produite par une éolienne ne peut pas être injectée dans le réseau. Grâce à l’algorithme développé par Black Light Analytics, il est possible de prédire la production et la consommation d’électricité et, ainsi, de moduler de manière active la puissance que l’on injecte dans le réseau", poursuit-il.