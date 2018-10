De très gros obstacles surgissent dans la course aux mégawatts

Une partie des 200 MW de gestion de la demande pourrait manquer à l’appel. Et il y a un problème de permis pour les 200 MW qui doivent venir de générateurs diesel.

Ce n’est plus un secret pour personne: la Belgique manque de capacités de production pour éloigner le risque de pénuries d’électricité cet hiver. Un manque qu’Elia chiffrait entre 700 et 900 mégawatts, la semaine dernière à la Chambre. Et cela, c’était en comptant sur les 750 mégawatts supplémentaires annoncés la semaine précédente par la ministre de l’Energie Marie Christine Marghem.

Le hic, c’est que ces 750 mégawatts sont loin d’être tous assurés. Pour la centrale de Vilvorde (250 MW), cela devrait aller: elle pourrait redémarrer le 22 octobre. Engie Electrabel compte aussi sur 100 MW venus de l’optimisation de ses centrales classiques en Belgique.

Certaines pistes posent problème

Mais les autres pistes posent problème. Premier souci: les 200 MW de gestion de la demande qu’Engie Electrabel est censé contracter – soit auprès de ses propres clients industriels, soit en signant, via des agrégateurs, des contrats avec d’autres industriels prêts à réduire leur consommation d’électricité aux moments critiques en échange d’une rémunération.

"Nous avons eu des contacts informels pour voir si nous pouvions vendre la flexibilité de nos clients à Engie, EDF ou un autre acteur du marché. Mais il s’avère que cette piste n’est pas praticable", affirme Pieter-Jan Mermans, cofondateur de Restore, un des principaux agrégateurs en gestion de la demande. On vous passe les détails, mais rien ne serait prêt en termes de procédures, qu’il s’agisse de déterminer le niveau de référence vis-à-vis duquel la consommation a été diminuée, de certifier que la réduction de la demande a bien eu lieu, ou de dédommager les fournisseurs des industriels concernés, qui auront acheté, parfois très chers, des mégawatts qui ne seront pas consommés par leurs clients.

"En plus de ces obstacles techniques, le prix qu’Engie nous a proposé pour nos services est vraiment hors marché. Pour donner un ordre de grandeur, il se situe à un quart des prix du marché en novembre", ajoute Cédric De Jonghe, cofondateur d’Actility Benelux, autre acteur important en gestion de la demande.

La piste de contrats entre ces agrégateurs et Engie Electrabel semble donc bel et bien fermée. Elia, le gestionnaire du réseau à haute tension, tente toutefois de dégager une piste alternative. Une réunion de crise est prévue ce mercredi à 15 heures. Elia pourrait exploiter la flexibilité qui n’a pas pu trouver sa place sur le marché, en utilisant des procédures existantes et en les aménageant. Des appels d’offres seraient lancés la veille au soir pour le pic de consommation du matin, et le matin pour le pic de consommation du soir. Mais même si cette piste se confirme, elle ne devrait pas être opérationnelle avant le 5 novembre.

"Dans les 200 MW de potentiel identifié en gestion de la demande, il y a d’abord des contrats avec nos propres clients industriels, nuance toutefois Anne-Sophie Hugé, porte-parole d’Electrabel. Nous continuons à y travailler activement, et nous espérons ainsi concrétiser une bonne partie de l’objectif."

Deuxième souci: les 200 MW de générateurs diesel supplémentaires qu’Engie Electrabel doit installer sur les sites de ses centrales. Comme il s’agit la plupart du temps de nouvelles unités, il faut qu’Engie Electrabel obtienne les permis nécessaires. Et il s’agit d’une compétence régionale. "Il y a bien entendu eu des contacts avec les Régions pour leur exposer la situation", indique le cabinet Marghem. Sauf que les choses ne sont pas très avancées. "Nous travaillons d’arrache-pied pour introduire les demandes de permis", précise Engie Electrabel.

Une procédure spéciale pourrait-elle être envisagée? "Non, tout cela va devoir s’insérer dans le cadre des règles existantes, répond le cabinet du ministre wallon de l’Environnement, Carlo Di Antonio (cdH). Une série de sites ont été identifiés, et des contacts sont en cours avec l’administration pour faciliter les choses, notamment en s’assurant que les dossiers soient complets et qu’on ne perde pas quinze jours à les compléter."