Deme décroche un contrat à neuf chiffres au Royaume-Uni

C'est un gros coup. Deme, la filiale de dragage de CFE, vient de remporter, selon ses mots, "la plus grande commande de câbles d'interconnexion de l'histoire". La société belge sera ainsi chargée de fournir, installer et protéger 650 km de câbles d'interconnexion de 66 kV et tous les accessoires associés dans le parc éolien de Dogger Bank, situé à plus de 130 km de la côte nord-est de l'Angleterre.