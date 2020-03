Deme va produire de l'hydrogène vert à Oman

Alors que l'étude de faisabilité, chapeautée par le cabinet Roland Berger, vient de débuter pour une période d'environ six mois, le projet – baptisé Hyport Duqm – devrait, dans sa première phase, présenter une capacité de production de 250 à 500 MW. La raison d'être de l'installation sera de convertir l'électricité produite par des sources renouvelables en gaz. Celui-ci, et plus particulièrement l'hydrogène, peut être stocké et offre ainsi une réponse non carbonée à l'intermittence des éoliennes et des panneaux solaires.