Des Qataris prêts à investir dans des centrales au gaz belges

Un joueur inattendu déboule dans la partie qui va se jouer dans les prochaines années autour des centrales au gaz en Belgique. Son nom? BTK, une nouvelle société basée au Grand-Duché de Luxembourg. "Il y a derrière quatre personnes, dont je suis , explique Marc Segers, un Belge qui a travaillé pour Besix et est basé au Qatar. Nous avons 12 milliards d’euros à investir en Europe dans l’énergie. Une grosse partie de ces fonds vient de producteurs de gaz au Moyen-Orient, mais aussi de banques suisses et américaines ou, pour une petite partie, d’investisseurs privés."

Et ce nouveau joueur ne manque pas d’ambition. "Nous sommes en train de finaliser l’acquisition des sites de Vilvorde et de Langerlo via la société EG Luxembourg, dont je serai le patron et qui gérera nos activités en Belgique. L’objectif? Installer deux nouvelles centrales au gaz de 870 MW chacune à Langerlo et deux autres de 870 MW chacune également à Vilvorde, en remplacement des centrales existantes."