Des centaines de plaintes d'ex-clients de Belpower

La maison mère aussi en position délicate

Reibel, la maison mère de Belpower, a décidé de vendre ou de louer la Reibel House, ce bâtiment basse énergie qui combine siège et entrepôts construit le long du canal, à Bruxelles et inauguré en 2013. Des discussions sont en cours avec un acquéreur potentiel, explique Knight Frank, qui a été chargé du dossier.

C’est que la maison mère de Belpower est aussi en position délicate. Le décès de son administrateur délégué, Giovanni Esposito, en septembre 2017, n’y est sans doute pas étranger. "Ces derniers mois, j’ai dû arranger tout ce qui était administratif et ressources humaines, explique Nathalie Geschier, son épouse, qui était déjà active dans l’entreprise et a pris le relais comme administratrice déléguée. Mais par la force des choses, je n’ai pas eu beaucoup de temps pour le développement, et j’ai passé dans les comptes une perte importante liée au passé."

Reibel a clôturé son exercice 2017 sur une perte de 4 millions d’euros, sur un chiffre d’affaires de 2,3 millions. Les prestations de logistique et d’entreposage ont fortement diminué, explique l’entreprise dans le rapport déposé avec les comptes à la Banque nationale. Les réalisations de transport pour les Nations-Unies ont également été très faibles. Pour ne rien arranger, il y a eu les sanctions sur les dossiers russes – le groupe logistique avait conclu des contrats avec des entreprises russes pour la livraison de machines allemandes qui sont utilisées dans la production d’hélicoptères.

Mais le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale lui a refusé à deux reprises les licences d’exportation.

"Reibel continue ses activités, mais étant donné que Belpower n’occupe plus les bureaux et que nous avions construit ce bâtiment sur la base de business plans qui tablaient sur un essor qui n’est pas arrivé, nous sommes prêts à nous relocaliser dans un endroit plus en phase avec nos besoins", explique Nathalie Geschier.