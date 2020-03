Des chercheurs de la VUB mettent la blockchain au service de l'échange d'énergie verte

NRGcoin, c'est le nom d'une cryptomonnaie inventée par des chercheurs de la VUB. Son but: garantir l'utilisation de l'énergie verte produite localement.

En 2017, le Dr. Mihail Mihaylov présentait l'invention de son équipe de chercheurs à un panel d'experts du secteur de l'énergie: le NRGcoin . Près de trois ans plus tard, la cryptomonnaie développée par la VUB a trouvé son financement et, forte d'essais pilotes réalisés avec la société Enervalis, celle-ci se veut prête à pénétrer le marché de la fourniture d'énergie verte pour les particuliers, à condition que l'environnement légal belge le permette.

Bien qu'un peu technique, le principe sous-jacent au NRGcoin est ingénieux et entend bien apporter une solution au surplus d'électricité produit par les prosumers. Concrètement, un contrat intelligent reposant sur une chaîne de blocs fait le lien entre prosumers et consommateurs d'énergie verte tout en s'occupant de régler les frais de réseaux. Le NRGcoin permet alors aux particuliers d'acheter de l'énergie verte produite localement sur un marché dédié et aux prosumers qui approvisionnent le réseau d'en vendre. Ici, le prix est fixe, à raison de 1 NRGcoin pour 1 kWh.