Des décrets modifiés pour faciliter un gestionnaire de réseau unique pour le gaz et l'électricité

Le ministre de l’Energie Jean-Luc Crucke (MR) a poussé pour une fusion entre Resa et Ores, qui ne s’est pas faite. Mais les deux gestionnaires de réseau ont décidé de coopérer sur des domaines importants, comme les compteurs intelligents, pour développer des synergies. Et le ministre reste convaincu que cela pourrait aller plus loin.

Dossiers problématiques

Le texte qui a été adopté en commission au Parlement wallon, la semaine dernière, et qui doit encore être voté en séance plénière, pourrait faciliter la chose. Il modifie les règles de transfert d’un gestionnaire de réseau de distribution de gaz et d’électricité (GRD) à l’autre. A court terme, cela devrait aider à régler quelques dossiers problématiques, comme le transfert de Comines-Warneton, Celles, Ellezelles et Mont-de-l’Enclus, obligées de quitter Gaselwest et de se trouver un nouveau GRD, ou celui de Couvin, coincée entre Ores et l’Aiesh. Mais surtout, à long terme, il pourrait aider à créer un gestionnaire de réseau unique. "Les gestionnaires de réseau actuels ont été désignés en 2003 pour 20 ans, explique le cabinet Crucke. Il y aura donc une procédure très importante à mener en 2023, et il était important de sortir de l’imbroglio juridique actuel."