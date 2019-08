Deux nouveaux visages au sommet d'Engie en Belgique

Johnny Thijs devrait devenir président du conseil d’administration d’Electrabel et Etienne Denoël, vice-président, apprend L’Echo.

Les nominations ne sont pas encore effectives, mais du changement se prépare dans la gouvernance d’Engie en Belgique. Pas du côté des fonctions exécutives: Philippe Van Troeye, CEO d’Engie Benelux et administrateur délégué d’Electrabel, reste à son poste. Mais bien du côté des mandats non exécutifs: Johnny Thijs, l’ex-CEO de bpost, devrait en effet devenir président du conseil d’administration d’Electrabel et Etienne Denoël, ancien patron de la branche belge de McKinsey, vice-président, apprend L’Echo.

Une information qu’Engie se refuse de confirmer. Le groupe reconnaît toutefois avoir entamé une réflexion sur la gouvernance d’Electrabel, et confirme que les deux hommes "accompagnent le groupe en tant que conseillers" et "mènent avec le management local une réflexion approfondie sur le développement des activités en Belgique".

En plaçant au sommet d’Electrabel, aujourd’hui présidé par Isabelle Kocher, la patronne d’Engie, deux visages belges reconnus, le groupe cherche manifestement à renforcer son ancrage belge et à faciliter les discussions avec les autorités, alors que des négociations épineuses s’annoncent, que ce soit autour des provisions nucléaires ou de la prolongation de certains réacteurs. "La réflexion porte sur le développement de toutes les activités en Belgique, corrige Anne-Sophie Hugé, porte-parole d’Engie Electrabel. Mais il est clair que la grande expérience professionnelle et la sensibilité aux réalités de la vie économique et sociale belge de Johnny Thijs et d’Etienne Denoël sont autant d’atouts pour ouvrir davantage encore Electrabel et faire comprendre sa mission en Belgique."

L’échec du plan Bianca

Ces dernières années, les plans concoctés par Paris pour sa filiale à 100% n’ont pas tous été couronnés de succès. Il y a d’abord eu le plan Bianca, qui voulait filialiser les actifs belges et néerlandais et en ouvrir le capital pour y faire entrer des intérêts belges, dont, peut-être, l’État. On a même évoqué, un moment, un possible retour d’Electrabel en Bourse. Cela aurait permis à Engie de se payer une assurance contre des décisions trop inamicales des autorités belges et de réduire sa participation dans les activités nucléaires, largement en perte.

Mais les incertitudes autour de la prolongation du nucléaire et sur la suffisance des provisions nucléaires ont empêché la réalisation de ce plan.

Fin 2016, la Commission des provisions nucléaires obligeait Electrabel (et dans une moindre mesure Luminus) à verser 1,8 milliard d’euros supplémentaires dans le pot des provisions nucléaires et proposait à la ministre de l’Énergie Marie Christine Marghem (MR) de réviser la loi qui encadre ces provisions, pour mieux les bétonner.

Isabelle Kocher, directeur général d’Engie, chargeait alors son bras droit Pierre Mongin de formuler une contre-proposition. Mais le plan imaginé à Paris, qui prévoyait une réduction drastique du périmètre d’Electrabel et un cadre strict autour des provisions nucléaires pour améliorer le profil du risque du groupe, a été jugé inacceptable par le Premier ministre et la ministre de l’Énergie. Cette dernière a fait déposer fin mars à la Chambre, sans parvenir à la faire adopter, une proposition de loi qui, à certains égards, est plus dure encore que celle de la Commission des provisions nucléaires, mais aussi beaucoup plus complexe.

La Commission des provisions nucléaires doit, d’ici la fin de l’année, procéder à son exercice de révision triennal.

Ce dossier en milliards d’euros n’est donc toujours pas refermé. Au contraire, la Commission des provisions nucléaires doit, d’ici la fin de l’année, procéder à son exercice de révision triennal. Vu le niveau actuel des taux sur les marchés, le taux d’actualisation de 3,5% désormais appliqué aux provisions pour déterminer le montant qui sera disponible au moment du démantèlement des centrales pourrait être à nouveau revu à la baisse – ce qui pourrait se traduire par une nouvelle grosse facture pour Electrabel. Le changement de scénario concernant le stockage géologique des déchets hautement radioactifs pourrait, lui aussi, venir considérablement alourdir l’addition.

Et puis, il y a la question d’une prolongation ou non des réacteurs nucléaires, qui devrait être au programme des discussions autour de la formation du prochain gouvernement fédéral. Et même si le gouvernement rejette cette option, d’importants investissements dans la production d’électricité seront nécessaires, dans lesquels Electrabel compte bien prendre sa part. Autant de gros dossiers dans lesquels Johnny Thijs et Etienne Denoël pourraient jouer un rôle clé, grâce à leur crédibilité dans le monde des affaires, leur entregent et leur réseau politique étendu.