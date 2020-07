Deux tiers des activités de services d'Engie sur la sellette

La crise sanitaire a fortement impacté les résultats semestriels d'Engie, le résultat net accusant un recul de 50% par rapport à 2019. Le groupe français enclenche un "recentrage stratégique". Les services sont particulièrement visés.

C'est une période difficile qui se clôture pour l'énergéticien français Engie. À l'occasion de la présentation de ses résultats semestriels, le groupe a relevé l'impact important de la crise du Covid-19 et des températures anormalement élevées en Europe sur ses résultats. "Nous avons le sentiment que le deuxième trimestre a été le point le plus bas de notre activité économique", a d'ailleurs déclaré Claire Waysand, la CEO par intérim du groupe.

Conséquence directe de la crise ou non - le groupe affirme étudier un recentrage stratégique depuis plus d'un an - Engie annonce aujourd'hui enclencher une "mise sous revue stratégique" d'environ deux tiers de son secteur de services ("solutions clients"). L'objectif de ce passage au crible est, à terme, d'identifier les activités qui pourraient être cédées. Ces cessions seraient alors vouées à financer le programme d'investissement de l'énergéticien dans les infrastructures et le développement des énergies renouvelables. "À moyen terme, l’ensemble de ces opérations pourraient conduire à plus que doubler le programme de cessions d’environ 4 milliards d’euros annoncé précédemment par le Groupe", a expliqué Jean-Pierre Clamadieu, le président du conseil d'administration.

850 millions d'euros L'impact négatif de la crise sanitaire sur le résultat opérationnel courant d'Engie.

Cette revue stratégique aujourd'hui enclenchée portera ses fruits au premier semestre 2021. "À l'heure actuelle, les modalités de prises de distance de certaines activités ne sont pas connues", a tenu à préciser Jean-Pierre Clamadieu.

Lourd impact du coronavirus

Si les activités de services sont à ce point sous la lumière des projecteurs aujourd'hui, c'est sans doute parce que ce sont elles qui ont le plus souffert de la crise. Et de loin. En effet, sur les 850 millions d'euros d'impact négatif de la crise sanitaire sur les résultats semestriels, le groupe en attribue près de la moitié aux "solutions clients". La fourniture d'énergie, deuxième activité la plus impactée, a accusé un recul de près de 250 millions d'euros.

Au total, Engie affiche ainsi un chiffre d'affaires de 27,4 milliards d'euros au premier semestre, soit 9,3% de moins qu'en 2019. Ici, en plus des effets néfastes de la crise et du confinement, Engie insiste sur les températures anormalement élevées en Europe, résultant en une contraction de la demande, ainsi qu'un effet de change négatif principalement dû à la dépréciation du real brésilien par rapport à l'euro.

Ensuite, l'Ebitda s'élève à 4,5 milliards d'euros. C'est 15,8% de moins qu'à la même période l'an dernier et c'est une conséquence directe à la baisse du résultat opérationnel courant. Par conséquent, le résultat net récurrent du groupe chute, lui aussi, lourdement, à 0,7 milliard, contre 1,5 milliard l'an dernier.

Cap sur 2021

"Nous anticipons un rebond au second trimestre. Les niveaux de consommation d'énergie sont pratiquement revenus à la normale." Claire Waysand CEO par intérim d'Engie

Engie ne compte pas tourner la page 2020 pour autant. Déjà, rappelons aussi que le groupe s'est fixé septembre 2020 comme échéance pour désigner un nouveau CEO.

Ensuite, parce que l'optimisme reste de mise. "Nous anticipons un rebond au second trimestre. Les niveaux de consommation d'énergie sont pratiquement revenus à la normale", a tenu à avancer Claire Waysand. L'énergéticien français a d'ailleurs fait ses pronostics pour la fin de l'année et table sur un résultat net annuel compris entre 1,7 et 1,9 milliard d'euros.

Plus encore, l'entreprise prévoit d'investir entre 7,5 et 8 milliards d'euros d'ici à la fin de l'année, misant particulièrement sur la croissance (4 milliards), tout en allouant 1,3 milliard aux provisions nucléaires.

De plus, le dividende est rétabli. L'entreprise indique ici qu'il sera payé "dans le cadre de la politique annoncée l'année dernière, soit une fourchette de 65 % à 75 % de ratio distribution sur la base du résultat net récurrent part du Groupe".

Objectif: un portefeuille d'activités allégé et une stratégie plus focalisée sur les métiers de l'énergie et la transition énergétique.

Malgré les épreuves, Engie s'efforce donc à ne pas broyer du noir, en témoigne sa réorientation stratégique. Pour l'avenir, la priorité sera donnée au développement des énergies renouvelables et des infrastructures, tandis que les services seront scrupuleusement passés au crible. Objectif: un portefeuille d'activités allégé et une stratégie plus focalisée sur les métiers de l'énergie et la transition énergétique.