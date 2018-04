Direct Énergie risque de détrôner Lampiris au sein du groupe Total

Après Lampiris, Total rachète Direct Énergie. Une acquisition qui pourrait remettre en cause le rôle clé joué par l’entreprise belge dans l’activité de fourniture de gaz et d’électricité de Total.

Le géant pétrolier et gazier français Total met 1,4 milliard d’euros sur la table pour racheter 74% du capital du fournisseur français de gaz et d’électricité Direct Énergie. Il lancera ensuite une offre sur le solde du capital, ce qui devrait porter la facture totale de l’opération à 1,9 milliard d’euros.

Le but de cette acquisition est clair: donner un coup d’accélérateur à la stratégie ambitieuse que Total s’est fixée en matière de fourniture de gaz et d’électricité. En octobre, avec sa nouvelle marque Total Spring, il déclarait viser assez rapidement 3 millions de clients en France. Il en compte aujourd’hui 500.000, dont près de 400.000 sont d’anciens clients de Lampiris , racheté en 2016.

En mettant la main sur Direct Énergie, le plus gros des fournisseurs alternatifs en France, Total change d’échelle dans la fourniture d’énergie en France: il met la main sur 2,2 millions de clients particuliers supplémentaires, et voit sa part du marché bondir de 1% à 7%, devenant ainsi le plus grand concurrent d’Engie et d’EDF dans l’Hexagone.