Dividende "normal" chez Ores, qui crée son propre call center

Au menu de l’assemblée générale du gestionnaire de réseau Ores, ce mercredi: un dividende de 85,2 millions au lieu de 105,5 millions l’an dernier, et la création d’un call center, Comnexio.

Pour les 197 communes et les intercommunales pures de financement actionnaires d’Ores en 2018, l’atmosphère devrait être moins à la fête que l’an dernier, lors de l’assemblée générale de ce mercredi. Le plus grand des gestionnaires de réseau de distribution de gaz et d’électricité en Wallonie leur propose en effet d’approuver un dividende en nette baisse: 85,2 millions d’euros, au lieu de 105,5 millions l’an dernier (des chiffres qui s’entendent hors redevances de voirie).