Doel 1 et 2 prolongés sans les études environnementales requises

La Cour européenne de justice a tranché: l'Etat belge devait procéder à une étude d'incidence environnementale et une évaluation transfrontalière avant de prolonger Doel 1 et 2.

La Cour européenne de justice s'est prononcée, ce lundi, dans l'affaire qui oppose Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen au gouvernement belge. Elle estime que la loi belge qui prolonge la durée de vie des centrales nucléaires de Doel 1 et 2 a été adoptée sans procéder aux évaluations environnementales préalables requises. Il n'est cependant pas exclu de maintenir provisoirement les effets de cette loi de prolongation, s'il y a menace grave et réelle de l'approvisionnement en électricité, dit encore la Cour européenne.