Doel 4 et Tihange 3, seules options valides dans le cas d'une prolongation du nucléaire?

Impact sur la prolongation des unités

En Belgique, les quatre réacteurs plus récents, à savoir Doel 3 et 4 et Tihange 2 et 3 sont, d'après l'AFCN, en mesure de résister à une telle catastrophe. Pour les plus anciens, Doel 1 et 2 et Tihange 1, il a uniquement été démontré qu'ils pouvaient faire face à la chute d'un avion léger. Par conséquent, pour pouvoir se conformer aux normes dans les temps, d'importants investissements seront probablement nécessaires. Ici, c'est l'AFCN qui tranchera. "Nous attendons les analyses de l'exploitant quant aux mesures de sécurité existantes en cas de chute d'avion. Ce que nous pouvons dire, c'est que les réacteurs devront être conformes à la prochaine révision décennale", nous explique le régulateur.