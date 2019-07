Du cabinet Marghem à Electrabel, un transfert qui passe mal

2. Que réclamez-vous à Engie Electrabel?

Il est hors de question que je vois encore, de loin ou de près, un cil de cet ex-collaborateur sur le dossier. C’est un excellent collaborateur, qui n’a pas quitté le cabinet en mauvais termes. Mais du point de vue de la juriste que je suis encore, il est important dans ce dossier que tout le monde soit absolument traité sur un plan d’égalité.

3. N’est-il pas parti chez Electrabel avec des informations confidentielles?

Quand on quitte le cabinet, on signe un document où l’on s’engage à respecter une frontière imperméable entre la vie de cabinet qu’on quitte et sa nouvelle vie.

4. Autre problème potentiel: qui va le remplacer sur ce dossier où énormément de travail reste à faire?

Une grosse partie du travail se déroule en comité de suivi, avec l’apport d’une série de partenaires extérieurs. Ma cheffe de cabinet et moi connaissons très bien le dossier, et nous pouvons compter sur l’ensemble de la cellule énergie, Martial Pardoen, Jean-Christophe Salembier et Baudouin Arien pour nous assister.