EDF Luminus avance le retour sur le marché de sa centrale électrique de Seraing

Cette centrale turbine gaz-vapeur, d'une capacité de 470 MW, devait faire partie de la réserve stratégique jusqu'au 31 octobre et n'être remise sur le marché qu'au 1er novembre.

Mais suite au risque de pénurie d'électricité annoncé pour cet hiver par le gouvernement fédéral, dû à l'indisponibilité de six des sept réacteurs nucléaires du pays, EDF Luminus va avancer le retour sur le marché de sa centrale électrique située en région liégeoise de deux semaines. "Sous réserve des tests nécessaires", précise tout de même l'entreprise.

D'une capacité initiale de 470 MW, l'unité de production pourrait atteindre les 500 MW "en cas de températures particulièrement froides et en mobilisant tous les équipements", avance Luminus. La centrale est en outre pourvue d'un système "black start", qui permet, en cas de black out, de "redémarrer une centrale sans alimentation électrique extérieure et d'ainsi reconstruire progressivement le réseau électrique".