EVBox et Smappee s'allient sur les bornes de recharge

Des milliers d’exemplaires en vue

Il a déjà installé plus de 75.000 bornes dans plus de 55 pays. "Et le rechargement intelligent est une des solutions les plus demandées par nos clients et partenaires, affirme EVBox. Difficile de donner des objectifs de vente précis, mais on parle dans tous les cas de milliers d’exemplaires. Ce partenariat est d’une importance énorme pour nous, car il nous donne un grand avantage sur nos concurrents." Créée en 2013 par Stefan Grosjean, Smappee emploie aujourd’hui une quarantaine de personnes et espère atteindre la rentabilité cette année. Cet accord est clé également pour elle.