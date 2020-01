Electrabel veut la clarté sur le nucléaire

Pour l’énergéticien Engie Electrabel, le temps presse afin de clarifier l’avenir des centrales nucléaires belges. Si un nouveau gouvernement envisage de garder une partie des centrales nucléaires ouverte plus longtemps, cela doit être su cette année. Tel était le message de Philippe Van Troeye, le CEO d’Engie Electrabel, ce lundi en marge d’un discours de nouvel an adressé à la presse.

Pour rappel, la loi prévoit que les sept réacteurs nucléaires de Doel et Tihange fermeront entre 2022 et 2025. Engie, de son côté, aimerait maintenir deux ou trois centrales électriques ouvertes plus longtemps, mais, pour ce faire, l’entreprise a besoin de l’autorisation du prochain gouvernement fédéral. "Si le gouvernement décide de demander une prolongation l’année prochaine, ce sera beaucoup plus difficile, a déclaré le patron. Non seulement techniquement et en termes de permis. Nous devons également pouvoir garder les bonnes personnes à bord."