Elia a maintenu son programme d'investissements en dépit de la crise sanitaire

Alors que ses résultats semestriels affichent un léger recul, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité Elia continue d'investir dans les systèmes belges et allemands.

"Les objectifs étaient doubles: une extension massive de notre infrastructure de transport et une digitalisation totale du système que nous gérons."

Au total, l'entreprise a investi 164,9 millions d'euros en Belgique et 221,6 millions en Allemagne sur la période et affirme avoir rempli ses objectifs en la matière. "Les objectifs étaient doubles : une extension massive de notre infrastructure de transport et une digitalisation totale du système que nous gérons", a souligné le CEO Chris Peeters.