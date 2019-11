Elia confirme ses prévisions annuelles

La confiance est de mise chez Elia pour le reste de l'exercice annuel. Le gestionnaire du réseau d'électricité belge confirme ses prévisions 2019. "Le groupe Elia reste confiant en la réalisation d’un rendement ajusté des capitaux propres (RoE adj) compris entre 7 et 8 % en 2019", lit-on dans un communiqué .

Nouvelle structure

Elia fait, par ailleurs, écho de sa nouvelle structure, validée en octobre par le Conseil d'administration. "La nouvelle structure de l'entreprise va isoler et cantonner les activités régulées d'Elia en Belgique des activités non régulées et régulées en dehors de la Belgique. Elle fournira également un cadre approprié pour la poursuite du développement du groupe Elia en phase avec la stratégie de croissance définie", explique-t-on.